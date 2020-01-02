السودان.. تحطم طائرة شحن عسكرية غرب دارفور

لقي أكثر من 18 شخصًا مصرعهم، في تحطم طائرة شحن عسكرية بمدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غربي السودان، الخميس، وفق مصدر بالطيران.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“: إن طائرة شحن جوي من نوع ”انتنوف“ سقطت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

وأشار إلى أن الطائرة العسكري بقيادة ضابط برتبة ”عميد“ سقطت بعد لحظات من إقلاعها من مطار ”الشهيد صبيرة“ بالجنينة.

وكانت الطائرة الطائرة المنكوبة تقل 15 مواطنًا، و3 قضاة، إلى جانب طاقم الطائرة.

وذكر مصدر آخر أن من ”ضمن ركاب الطائرة موظف أممي يتبع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة“، مؤكدًا أنه لا يوجد بالطائرة أي مسئول حكومي وفق ما روجت الأنباء.

ونجا وزير العدل السوداني، نصر الدين مفرح، من حادثة الطائرة التي يفترض أن تقله من الجنينة إلى الخرطوم بعد أن صعد على متنها.

وقالت مصادر إنه نزل من الطائرة لأمر طارئ استوجب تواجده بمدينة ”الجنينة“ لوقت لاحق.