شاهد.. نهاية مأساوية للاعبة سيرك روسية (فيديو)

تعرضت لاعبة أكروبات في السيرك الروسي، يوم أمس الأحد، لحادث فظيع، خلال استعراض مهاراتها دون معدات أمان.

عانت لاعبة الأكروبات ”يلينا بريخودسكايا“ من كسر مروع في الجمجمة؛ عندما سقطت من ارتفاع 7 أمتار في سيرك فلاديفوستوك، وأظهر الفيديو لحظة فقدان البهلوانية قبضتها ببطء، بينما كانت تحاول الإمساك بالشريط، قبل أن تسقط على الأرض.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، وقع الحادث أمام المتفرجين المصدومين الذين حضروا عرض ما قبل العام الجديد، وهرع عمال السيرك لمساعدة يلينا التي كانت لا تتحرك عن الأرض.

وكشفت التقارير أن يلينا فقدت الوعي، ونقلت إلى المستشفى، حيث تم حجزها في العناية المركزة، بينما نفى السيرك وجود أي خلل في المعدات، وألمح إلى أن سقوطها كان بسبب ”خطأ بشري“.

وفي حادث آخر، فقد البهلوان ”سيرجي ماكاروف“، والذي كان يرتدي زي القرصان ”جاك سبارو“، توازنه وهو يسير على الحبل العالي، وسقط على الأرض في مدينة ”تولياتي“.

وكان سيرجي يؤدي عرضه دون معدات السلامة، ويظهر الفيديو كيف سار البهلوان على الحبل العالي ببراعة، قبل أن يحاول أداء شقلبة خطيرة ويسقط من على الحبل إلى الأرض، بينما يصرخ المشاهدون.

وسقط لاعب السيرك يتلوى من الألم، وبينت تقارير لاحقة أنه أصيب بجروح خطيرة من السقوط.

وقال شاهد عيان: ”كان المشهد مخيفا للغاية، فقد كان البهلوان يؤدي حركات خطيرة دون معدات أمان، أتمنى أن يكون بخير“.