مصرع 6 بينهم أجانب وإصابة 24 في حادث سير مروع بمصر

لقي 6 أشخاص بينهم سياح أجانب مصرعهم فيما أصيب 24 آخرون في حادث مروع إثر اصطدام حافلتين تحملان جنسيات مختلفة وسيارة نصف نقل، على طريق السخنة- الزعفران في مصر صباح اليوم السبت.

وتلقى مدير أمن السويس إخطارا من إدارة تأمين الطريق، بتصادم حافلتين وسيارة نقل، بجوار منتجع سياحي شهير بالكيلو 86 طريق ”السخنة – الزعفرانة“.

وعلى إثر ذلك جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع الحادث، وفرض كردون أمني حول المكان.

وقال مصدر أمني إن الحادث وقع بسبب تصادم حافلتين سياحيتين تحملان جنسيات مختلفة بينهم هنود وصينيون بعدد من السيارات وهم في طريقهم إلى العين السخنة.

ووصلت سيارات الإسعاف وقامت بنقل المتوفين لمشرحة مستشفى السويس العام، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس، وبعضهم حالته خطيرة.

من جهتها أعلنت المستشفيات الحكومية والخاصة حالة الطوارئ لاستقبال المصابين وإسعافهم على الفور كما انتقل الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة والسكان للمستشفيات وتم استدعاء جميع الأطباء لاستقبال الحالات.

وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تعرض قطاع السياحة لضربات عدة، بسبب تكرار الحوادث المتنوعة بين القدرية مثل حوادث الطرق أو الإرهابية.

وتتسبب هذه الحوادث في تراجع قطاع السياحة التي تعد أهم مصادر الدخل القومي بما توفره من عائدات دولارية سنوية، وعوائد العملة الأجنبية التي مكنتها من المشاركة بشكل كبير بالناتج الإجمالي المحلي، ومكافحة البطالة عن طريق توظيف شريحة واسعة من القوى العاملة في مصر.