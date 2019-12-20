السعودية.. عملية إسعاف فريدة لرضيعة تقطن أسرتها في جزيرة بالبحر الأحمر

نفذ فريق عسكري سعودي، فجر اليوم الجمعة، مهمة إسعاف طفلة رضيعة بحالة حرجة من الصعب نقلها من جزيرة فرسان الكبرى عبر رحلة بحرية تستغرق نحو ساعة من الزمن.

وقالت تقارير محلية إن الطفلة التي تبلغ من العمر شهرًا واحدًا فقط، تعاني من مرض الربو وضيق التنفس، وتطلبت حالتها الصحية الحرجة سرعة في إسعافها من مستشفى الجزيرة لمستشفى متخصص.

وحطت مروحية عسكرية تابعة للقوات البحرية السعودية على متن الجزيرة القابعة في البحر الأحمر، ونقلتها إلى مستشفى الملك فهد المركزي في مدينة جازان.

وجزيرة فرسان الكبرى، هي أكبر الجزر السعودية التي يقارب عددها المئتي جزيرة في البحر الأحمر، وتتبع جميعها لمنطقة جازان في جنوب غرب المملكة.

وتبعد الجزيرة عن مدينة جازان نحو 50 كيلو مترًا، ويعتمد سكانها الذين يقارب عددهم الـ 20 ألف نسمة على النقل البحري بالعبارات للوصول إلى جازان.

وتحدث حالات الإسعاف الخاصة بالمروحيات العسكرية في الحالات الحرجة أو التي يتعذر فيها الاعتماد على العبارات البحرية التي لا تبحر في الطقس السيىء.

ويعول سكان الجزيرة على خطط البلاد الجديدة في تحويل السعودية لوجهة سياحية عالمية، بحيث يتم ربط جزيرتهم التي يؤكد مختصون أنها تمتلك مقومات سياحية جاذبة مع مدينة جازان بجسر بري، بجانب إنشاء مطار فيها لتشجيع السياح على زيارتها.