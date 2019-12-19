مقتل شخص وإصابة 2 بحادث طعن في ولاية أوريغون الأمريكية

قُتل شخص وأصيب 2 آخران، الأربعاء، في حادث طعن بمركز تسوق بمدينة بيفرتون بولاية أوريغون غربي الولايات المتحدة، وفق إعلام محلي.

وقالت الشرطة في مدينة بيفرتون بمقاطعة واشنطن، إن عدة أشخاص تعرضوا للطعن في مركز تسوق في حي موراي هيل، وإنه تم القبض على مشتبه به، حسب وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أن الهجوم وقع صباح الأربعاء بالقرب من أحد فروع مصرف ويلز ”فارغو“، وأنه تم استدعاء فريق مكافحة الجرائم الكبرى في مقاطعة واشنطن للتحقيق، حسب قناة ”فوكس 12“.

وقال مسؤولون في مقاطعة واشنطن إن الأمر بدأ ببلاغ عن سرقة أحد البنوك في شارع ”ساوث ويست تيل“، مع استدعاء أطقم طبية إلى مكان الحادث.

وبحلول الساعة 11:45 صباحًا بالتوقيت المحلي، أكدت الشرطة أن المشتبه به كان رهن الاحتجاز وأنه لم يكن هناك أي خطر آخر على الجمهور.

وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه به سرق سيارة بعد حادث الطعن، وتم القبض عليه على بعد عدة أميال في منطقة تيغارد.