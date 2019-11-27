قتلى وجرحى بحريق مبنى يضم مهاجرين وصوماليين شمالي الولايات المتحدة (صور)‎

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون، الأربعاء، جراء اندلاع حريق هائل في مبنى سكني شاهق في مدينة مينيابوليس شمالي الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم يُعرف بعد سبب الحريق الذي اشتعل في الطابق الـ 14 من مبنى ”سيدار هاي“ في الحي الذي يأوي عددًا كبيرًا من الجالية الصومالية والمهاجرين الذين استقروا هناك، ويقع في جزء من مينيابوليس يُسمى ”ليتل مقديشو“.

وقال رئيس الإطفاء جون فروتيل: إن رجال الإطفاء وجدوا دخانًا كثيفًا في الطابقين السادس عشر والسابع عشر، حيث جرى إجلاء السكان من خلال سلالم المبنى.

وأوضح فروتيل في مؤتمر صحفي أن الحريق كان بسيطًا في البداية، وبمرور الوقت عندما وصل رجال الإطفاء وجدوا نارًا كثيفة وحرارة عالية، وعثر على الضحايا في وحدات مختلفة بالطابق الرابع عشر.

وأضاف فروتيل: ”ليلة مأساوية جدًا في بداية عطلة نهاية الأسبوع“. ووصف العمدة جايكوب فراي على موقع ”فيسبوك“ النار بأنها ”مدمرة“.

وأكد فراي أيضًا أن جنس الضحايا وأعمارهم وظروف الجرحى لم تعرف على الفور، لافتًا إلى أنه يجرى إسعاف رجل إطفاء أصيب بجروح خلال عملية السيطرة على الحريق.