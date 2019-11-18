مصر .. ”توربيني شبرا“ في قبضة الشرطة

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قررت نيابة شبرا بالقاهرة، اليوم الإثنين حبس ”توربيني“ جديد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث، ودفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على أموالهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، كما طلبت النيابة سرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم. واعترف المتهم بأنه كان يستدرج الأطفال الصغار من أمام المدارس ومن داخل الميادين كما يستقطب الأحداث…