مصر .. ”توربيني شبرا“ في قبضة الشرطة

قررت نيابة شبرا بالقاهرة، اليوم الإثنين حبس ”توربيني“ جديد لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه باستغلال الأطفال الأحداث، ودفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على أموالهم بالإكراه تحت تهديد السلاح، كما طلبت النيابة سرعة إرسال صحيفة الحالة الجنائية للمتهم.
واعترف المتهم بأنه كان يستدرج الأطفال الصغار من أمام المدارس ومن داخل الميادين كما يستقطب الأحداث الهاربين من أهاليهم ويجبرهم على التسول، وتسليمه المبالغ المالية التى يتحصلون عليها وكان دخله يتجاوز أحيانًا 2000 يوميًا من أعمال تسول الأطفال الصغار.
وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد تلقى إخطارًا بقيام عاطل مقيم بالمنيا باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم فى أعمال التسول، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه أثناء تواجده بموقف أحمد حلمي بالقاهرة، وبصحبته 3 أحداث.
واعترف ”توربيني شبرا“ باستغلاله الأطفال فى أعمال التسول مستغلًا انفصالهم عن أسرهم، والاستيلاء على متحصلاتهم والتعدي عليهم تحت تهديد السلاح الأبيض، وبسؤال المجني عليهم أيدوا ما سبق.
الجدير بالذكر أن ”التوربيني“، لقب أطلق على مجرم بمصر تم القبض عليه بتهمة ”اغتصاب الأطفال ثم قتلهم“، حيث أنهى حياة ما يزيد عن 32 طفلًا بعد اغتصابهم.