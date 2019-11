واقعة اعتداء جديدة على سيدة محجبة في تركيا (فيديو)

View this post on Instagram

وثق مقطع فيديو لحظة تعرض سيدتين محجبتين للاعتداء من قبل سيدة في مدينة إسطنبول في تركيا. وأظهر الفيديو فتاتين كانتا تمشيان بجانب الطريق، وتعرضت إحداهما لاعتداء مفاجئ بسبب ارتدائها الحجاب، من دون أن يتدخل أحد من المارة. وأثار الفيديو استياء كبيرا بسبب التصرف العنصري. وتم القبض على المعتدية وأحيلت للتحقيق. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #تركيا #إسطنبول #حوادث #اعتداء #ضرب #حجاب #محجبة #شكوى #عنصري #عنصرية #مسلمة #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #turkey #istanbul #incidents #video #trend