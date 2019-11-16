واقعة اعتداء جديدة على سيدة محجبة في تركيا (فيديو)

وثّق شريط مصور اعتداءً جديدًا على سيدة محجبة في مدينة اسطنبول التركية، يعتبر امتدادًا لوقائع اعتداء تتعرض له سيدات محجبات، وهي الوقائع التي تثير استنكار واستهجان نشطاء يربطون بين تلك الوقائع التي تحدث في بلد مسلم، وبين مضايقات تحدث للمسلمات المحجبات في الغرب.
ويُظهر الفيديو اعتداء فتاة على سيدة محجبة، ومحاولة نزع حجابها في الشارع العام قبل أن تنصرف، دون معرفة دوافعها.
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وثق مقطع فيديو لحظة تعرض سيدتين محجبتين للاعتداء من قبل سيدة في مدينة إسطنبول في تركيا. وأظهر الفيديو فتاتين كانتا تمشيان بجانب الطريق، وتعرضت إحداهما لاعتداء مفاجئ بسبب ارتدائها الحجاب، من دون أن يتدخل أحد من المارة. وأثار الفيديو استياء كبيرا بسبب التصرف العنصري. وتم القبض على المعتدية وأحيلت للتحقيق. . . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #تركيا #إسطنبول #حوادث #اعتداء #ضرب #حجاب #محجبة #شكوى #عنصري #عنصرية #مسلمة #فيديو #ترند #جديد #لايك #تفاعل #news #turkey #istanbul #incidents #video #trend
ومرت الحادثة أمام المارة دون أن يحركوا ساكنًا، وفق نشطاء ومغردين.
وتكررت حوادث الاعتداء على المحجبات في تركيا خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل دائم قضية الإسلاموفوبيا في الغرب.