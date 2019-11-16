مغامرة متهورة.. سعودي يتحدى سيلًا جارفًا بسيارته (فيديو)

جرف سيل خلفته الأمطار الغزيرة في السعودية، سيارة شاب نزل بها للمجرى الفائض معتقدًا أنه سيتمكن من العبور بسلام قبل أن ينتهي به الحال محاصرًا ومحتاجًا للمساعدة.

وأظهر فيديو تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة كبيرة تقف عند حافة وادٍ يجري فيه سيل قوي، قبل أن ينزل سائق السيارة بسيارته لعبور الوادي ويفقد السيطرة عليها على الفور.

وبدأت السيارة بالتمايل داخل السيل الذي غطى القسم الأكبر منها، ما أجبر سائقها على الصعود لسقفها وانتظار المساعدة، بينما وقف عدد كبير من الحاضرين وبينهم عائلات جاءت للتنزه لمشاهدة ما سينتهي إليه حال الشاب.

وبينما وثق عدد من الحاضرين مغامرة الشاب المتهورة، بدأ آخرون بالتفكير بمساعدته، وأحضر أحدهم حبلًا كما ظهر في الفيديو، دون أن يتضح مصير الشاب.

رُغم تحذيرات #الدفاع_المدني.. شاب يُجازف بمركبته لعبور أحد الأودية، ليتفاجأ بتعطلها. pic.twitter.com/GTZYBXK5U5 — نجران اليوم (@NajranToday) November 15, 2019

وقال مغردون سعوديون وحسابات ”إخبارية“ محلية في موقع ”تويتر”، إن الشاب الذي جرفت السيول سيارته، مواطن، وإن الحادثة وقعت في شعيب (وادي) في محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، التي هطلت عليها أمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية.

وتشكل مغامرة الشاب في مجرى السيل، واحدة من تصرفات معتادة لدى كثير من السعوديين الذين ينتظرون موسم الأمطار والسيول المصاحبة له للخروج إلى البر والاستمتاع بهطول الأمطار الغزيرة بعد فصل صيف حار وجاف وطويل.

وتمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو التي تظهر مغامرات موسم السيول، فبينما يختبر البعض قدرته على السباحة في تجمعات الأمطار، يجرب آخرون سياراتهم لمعرفة قدرتها على تجاوز السيول.

وتنتهي كثير من تلك المغامرات بحوادث مأساوية، لكنها لا تمنع عشاق الطبيعة في موسم الأمطار بالمملكة من مواصلة شغفهم والاستجابة بدرجات متفاوتة لتحذيرات الدفاع المدني وهيئة الأرصاد الجوية.