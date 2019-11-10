مصري يشنق نفسه في بث مباشر على ”فيسبوك“

أقدم شاب مصري في منطقة السلام بالقاهرة على الانتحار شنقًا، وبث الواقعة مباشرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وفي التفاصيل تلقى قسم شرطة السلام أول بالقاهرة بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب متوفيًا، برفقة شقيقه وبعض الأصدقاء.

وكشفت التحقيقات أن الضحية يبلغ من العمر 25 عامًا، وتخلص من حياته عن طريق شنق نفسه بعد تناوله جرعة مخدر الأستروكس.

وقال شقيق المتوفى في التحقيقات، إنه فوجئ بأصدقاء شقيقه يحضرون لمنزله عقب مشاهدتهم مقطع فيديو للمتوفى على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، ظهر خلاله وهو يقوم بشنق نفسه بواسطة حبل في غرفة النوم، وعقب دخوله لغرفة شقيقه وجده معلقًا فقام بنقله إلى المستشفى، لكنه لفظ أنفاسه قبل إسعافه.

وحذفت مواقع التواصل الاجتماعي، الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.