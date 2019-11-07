زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب جنوب شرق روما

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، الخميس، منطقة جبلية في جنوب شرق العاصمة الإيطالية روما.

وذكر معهد رصد الظواهر الجغرافية والبركانية (آي إن جي في) بإيطاليا، في بيان، أن مركز الزلزال وقع على عمق 14 كيلومترًا تحت سطح الأرض، بالقرب من بلدة ”بالسورانو“ جنوب شرق روما.

وأضاف أنه تم الشعور بالزلزال في بعض مناطق العاصمة ومدن أخرى مجاورة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية حتى الساعة 20:30 بتوقيت غرينتش.

يشار إلى أن زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة ”أماتريتشي“ وسط البلاد في أغسطس/ آب 2016، وأسفر عن مصرع ما يقرب من 300 شخص.