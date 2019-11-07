انهيار عميق ومفاجئ بإحدى الطرق الرئيسية في الكويت (فيديو)

شهدت إحدى الطرق في دولة الكويت، اليوم الخميس، هبوطًا عميقًا في رصيف على طريق ”كبد – الصليبية“ بالقرب من الدائري السابع دون معرفة الأسباب حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ المحلية، فقد توجهت فرق الطوارئ التابعة لقطاع الصيانة في وزارة الأشغال إلى موقع الهبوط، لكنها لم تتعرف على أسبابه.

وتداولت الحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو موثَقًا من موقع الهبوط حيث ظهر الرصيف وقد تحطم جزء منه مع هبوط حاد من أسفله.

وتبذل وزارة الأشغال بواسطة الفرق التابعة لها جهودًا متواصلة على عمليات إصلاح الطرق والشوارع، وتلقيها لكافة الشكاوى المتعلقة بالطرقات للقيام بمهامها في عملية الإصلاح.