رسالة مؤثرة من البدون زايد العصمي قبيل انتحاره في الكويت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، صورة لمحادثة منسوبة إلى زايد العصمي الرجل ”البدون“ الذي أقدم على الانتحار مساء الاثنين في ”جاخور“ في الجهراء.

وتضمن مقطع المحادثة عبارات مؤثرة بين الرجل وابنه، وفق ما جاء في الصورة المتداولة، حيث أشار الأب إلى عزمه لإنهاء حياته والانتحار بسبب الضغوط والمعاناة التي لم يحددها.

اخر محادثة لـ #زايد_العصمي عسي الله يرحمه كان يشكوي فيها لابنه حاله عسي الله يرحمه ويغفر له ????#انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/1BgU8lwSEz — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) November 4, 2019

وجاء في سياق المحادثة كشف الأب لابنه عن معاناته وإرهاقه ومحاولته الانتحار بالسم لكن دون جدوى، متابعاً بأنه سيشنق نفسه، موصياً ابنه بالعناية بنفسه.

وتفاعل النشطاء مع المحادثة لاحتوائها على حديث مؤثر بين الأب وابنه، مبينين ”أن هذه المحادثة دليل على تعرض العصمي للظلم والمعاناة، مما دفعه لإنهاء حياته بهذا الشكل“.

شي يعور القلب وتدمع له العين انك توصل مرحله تشكي فيها لإبنك لاحول ولاقوة الا بالله #زايد_العصمي pic.twitter.com/1J0Zwzv6wO — قرطوع (@gr6oo3) November 4, 2019

وكان العصمي قد أقدم على الانتحار، بعد ساعات من انتحار الشاب بدر الفضلي الذي ينتمي أيضاً لفئة ”البدون“، تزامناً مع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديمه لمشروع قانون يتعلق بهذه الفئة.

وقال النشطاء إن العصمي وهو في العقد الخامس من عمره، ”عاطل عن العمل ولديه أطفال، حيث قام باستئجار مركبة ولم يستطع السداد، مما دفع به إلى الانتحار“.

وطالب عدد كبير من النشطاء والحقوقيين السلطات الكويتية بضرورة إيجاد حل جذري لقضية ”البدون“ التي مضت عليها عقود تجنبًا لحالات انتحار جديدة.

أخر رسالة تصل إلي هاتف الأبن (المكسور) من والده (المقهور) الأب: أنا مضايق حدي ودي أموت اللحين

الأبن: ليش عسى ماشر منو مضايقك

الأب : انذليت حيل …

وبعدها أنقطع التواصل على إنتحار الأب .#زايد_العصمي #انتحار_شاب_بدون pic.twitter.com/0KXiWVaolo — خالد البرغش (@khalidfhad) November 4, 2019

وسبق أن شهدت الكويت في شهر تموز/ يوليو الماضي حالة انتحار الشاب عايد حمد مدعث ”بسبب الوضع المادي الذي يعاني منه“، وفق ما ذكره النشطاء، والذي تضارب مع الرواية الرسمية التي ذكرت أن الشاب من مدمني المخدرات.