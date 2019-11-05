رسالة مؤثرة من البدون زايد العصمي قبيل انتحاره في الكويت

رسالة مؤثرة من البدون زايد العصمي قبيل انتحاره في الكويت

المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، صورة لمحادثة منسوبة إلى زايد العصمي الرجل ”البدون“ الذي أقدم على الانتحار مساء الاثنين في ”جاخور“ في الجهراء.

وتضمن مقطع المحادثة عبارات مؤثرة بين الرجل وابنه، وفق ما جاء في الصورة المتداولة، حيث أشار الأب إلى عزمه لإنهاء حياته والانتحار بسبب الضغوط والمعاناة التي لم يحددها.

وجاء في سياق المحادثة كشف الأب لابنه عن معاناته وإرهاقه ومحاولته الانتحار بالسم لكن دون جدوى، متابعاً بأنه سيشنق نفسه، موصياً ابنه بالعناية بنفسه.

وتفاعل النشطاء مع المحادثة لاحتوائها على حديث مؤثر بين الأب وابنه، مبينين ”أن هذه المحادثة دليل على تعرض العصمي للظلم والمعاناة، مما دفعه لإنهاء حياته بهذا الشكل“.

وكان العصمي قد أقدم على الانتحار، بعد ساعات من انتحار الشاب بدر الفضلي الذي ينتمي أيضاً لفئة ”البدون“، تزامناً مع إعلان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديمه لمشروع قانون يتعلق بهذه الفئة.

وقال النشطاء إن العصمي وهو في العقد الخامس من عمره، ”عاطل عن العمل ولديه أطفال، حيث قام باستئجار مركبة ولم يستطع السداد، مما دفع به إلى الانتحار“.

وطالب عدد كبير من النشطاء والحقوقيين السلطات الكويتية بضرورة إيجاد حل جذري لقضية ”البدون“ التي مضت عليها عقود تجنبًا لحالات انتحار جديدة.

وسبق أن شهدت الكويت في شهر تموز/ يوليو الماضي حالة انتحار الشاب عايد حمد مدعث ”بسبب الوضع المادي الذي يعاني منه“، وفق ما ذكره النشطاء، والذي تضارب مع الرواية الرسمية التي ذكرت أن الشاب من مدمني المخدرات.

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