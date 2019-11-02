بعد أن أثار قلق العالم.. إعادة فتح ”كهف الموت“ التايلاندي أمام الزوار

المصدر: أ ف ب

أعادت تايلاند فتح كهف ”ثام لوانغ نانغ نون“، حيث علق 12 صبيًا ومدربهم العام الماضي لمدة 18 يومًا واستحوذت قصتهم على اهتمام عالمي، أمام الزوار.

فقد أغلق هذا الكهف عقب إنقاذ أعضاء فريق ”وايلد بورز“ لكرة القدم، بعدما حوصروا فيه ثلاثة أسابيع تقريبًا بسبب ارتفاع منسوب المياه.

لكن هذا الكهف الشهير في مقاطعة شيانغ راي (شمالًا) أعيد افتتاحه يوم الجمعة، وجذب حوالي ألفي سائح في يوم واحد، وفق ما صرح به مسؤول محلي في المجال البيئي.

وقال مدير مكتب الحفظ المحلي ”كامولتشاي كوتشا“ المسؤول عن إدارة الكهف ”لقد سمحنا للزوار برؤية مدخل الكهف“.

ولا يسمح بدخول الزوار إليه حاليًا لكن يمكنهم رؤية فتحة الكهف، وقال مسؤولون إنهم يفكرون في السماح للناس بدخوله بعد التأكد من سلامة الطريق.

وأوضح كوتشا أن ”بعض المعدات التي استخدمت في عملية الإنقاذ والتي تُركت في الداخل، بما في ذلك أسلاك وخراطيم، قد تعرض في الكهف ليتمكن الزوار من رؤيتها في المستقبل“.

وكان أعضاء فريق ”وايلد بورز“ لكرة القدم، قد علقوا إثر هطول أمطار موسمية في كهف تام لوانغ في شمال البلاد في 23 حزيران/يونيو. واستغرقت عملية انتشالهم ثلاثة أيام وانتهت في 10 تموز/يوليو.

وأثارت حادثة هذا الفريق ضجة إعلامية تردد صداها في أنحاء العالم.

وعثر عليهم غطاسان بريطانيان بعد تسعة أيام، على مسافة أربعة كيلومترات عن المدخل، على مرتفع صخري لجأوا إليه بسبب ارتفاع منسوب المياه إثر الأمطار الموسمية.