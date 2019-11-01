مصرع 19 مزارعًا في تحطم شاحنة بالفلبين

قضى 19 مزارعًا في منطقة جبلية بشمال الفلبين، عندما سقطت شاحنتهم المحملة بأكياس من حبوب الأرز في وادٍ عميق، وفق ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وكان الضحايا عائدين إلى منازلهم بعد أن تسلموا دعمًا حكوميًا من تلك الحبوب في ساعة متأخرة الخميس في بلدة كونير، عندما فقد السائق السيطرة على الشاحنة، وذلك في مأساة جديدة من كوارث الطرق الخطيرة في هذا البلد.

وقد يكون الحادث وقع بسبب تعطل المحرك أو المكابح، فيما كانت الشاحنة تشق طريقها صعودًا، ثم تدهورت الشاحنة إلى الخلف لتسقط في واد بعمق 20 مترًا.

وقال المسؤول المحلي في الشرطة مانويل كانيباس: إن ”الشاحنة سقطت على جزئها الخلفي ثم سُحق الركاب“.

وأضاف أن 20 شخصًا آخرين كانوا على متن الشاحنة أصيبوا بجروح، لكنها لا تمثل خطرًا على حياتهم، لافتًا إلى أن وزن الحبوب قد يكون فاقم خطورة الحادث، وتسبب بمقتل عدد من الضحايا سحقًا.

وتتكرر حوادث المرور في الفلبين بسبب ضعف صيانة الحافلات، وعدم تلقي السائقين التدريب الكافي.

وقتل 29 شخصًا بينهم أطفال في أيلول/سبتمبر، في بلدة تيبولي بجنوب الفلبين، عندما تحطمت شاحنة كانت تقل مجموعة من الأشخاص العائدين إلى منازلهم بعد حفل على الشاطئ.