حفرة مخيفة تبتلع شخصاً في الكويت (فيديو)

قالت مصادر كويتية مطلعة إن مواطنًا كويتيًا وقع في حفرة امتصاصية بحديقة المنزل في منطقة الرحاب، وفق ما أورده حساب مفتش الكويت وهو خدمة إخبارية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الرجل الكويتي قد ظهر في مقطع فيديو وهو يتجول في حديقة المنزل قبل أن تنهار تحت قدمية الحفرة الامتصاصية بشكل مخيف ومفاجئ.

غير صحيح الفيديو المتداول في منطقة صباح الاحمد ! – المكان في منطقة الرحاب والأرض تبلغ المواطن بسبب «كربي» دورة مياة لسائق البيت سابقاً في حديقة المنزل – مصادر لـ تفتيش الكويت الرجل بحمد الله بخير وعافية. pic.twitter.com/ehJeeAeJk7 — مفتش الكويت (@MOOFTSH) October 26, 2019

وتداول رواد مواقع تواصل اجتماعي المقطع، وقالوا إن الأرض ابتلعت الرجل، وإن الحادثة وقعت في منطقة صباح الأحمد، غير أن المصادر أكدت أنه وقع في حفرة امتصاصية بمنطقة الرحاب.

وأوضحت المصادر أن الرجل بخير وعافية.