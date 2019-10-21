الإمارات تكشف هوية وأسباب وفاة مواطن بلبنان

كشفت سفارة الإمارات في بيروت مساء اليوم الاثنين، هوية المواطن الذي عثر عليه ميتًا بأحد الفنادق بلبنان أمس الأحد.

وقالت السفارة إن الراحل يدعى أحمد علي عبدالحميد القاري العوضي، وتوفي بأحد الفنادق في لبنان نتيجة حالته الصحية.

وقال السفير الإماراتي بلبنان، حمد سعيد سلطان الشامسي، إن ”التنسيق جار مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية لنقل جثمان المواطن إلى الدولة، كما تتابع السفارة نتائج التحقيقات في الوفاة مع السلطات الطبية اللبنانية المعنية“.

وكانت وكالة الأنباء الرسمية في لبنان كشفت في وققت سابق من اليوم، العثور على رجل إماراتي في العقد الخامس من العمر، ميتًا داخل فندق ”قادري“ بمنطقة زحلة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن مصادر طبية رجحت أن تكون الوفاة طبيعية.

وكانت الإمارات قد رفعت هذا الشهر حظرًا على سفر مواطنيها إلى لبنان.

ومع اندلاع الاحتجاجات الأخيرة حذرت الإمارات مواطنيها من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر، وطلبت من مواطنيها هناك المغادرة، ودعتهم إلى التواصل مع سفارتها في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد.