بعد أن قتل قطتها.. روسية تقتل صديقها وتقطع جثته بمنشار (صور)

في واقعة صادمة تقشعر لها الأبدان، ضربت سيدة روسية شريكها في السكن حتى الموت بمطرقة، وقطّعت أوصاله بمنشار؛ بعد أن قتل قطتها، وفق ما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وحسب الصحيفة، اعتقلت الشرطة الروسية أناستازيا التي تبلغ من العمر 41 عامًا؛ للاشتباه في قتل شريكها بالسكن، في مقاطعة كيروف بمدينة سانت بطرسبرغ، بعد أن اختفى تمامًا.

واعترفت أناستازيا أنها قتلت الضحية بمطرقة للانتقام منه لقتله قطتها الأليفة، ثم شرعت في تقطيع أوصاله، ووضع أجزائه في أكياس بلاستيك؛ للتستر على الجريمة.

وجاء في الصحيفة، أن الجانية قسّمت جثة الضحية على 5 أكياس سوداء، ثم استقلت الحافلة وذهبت إلى منطقة تبعد 3 أميال، حيث قامت بحرقها، إلا أن الحظ لم يكن حليف أناستازيا، إذ عثر رجل ينزه كلبه على بقايا الأكياس التي كانت تحتوي على عظام الضحية.

وكشف تقرير الطب الشرعي أن الضحية الذي لم يكشف عن اسمه، قد ضُرب على رأسه بمطرقة، وتعرض للركل عدة مرات، قبل أن يتم تقطيعه إربًا بطريقة احترافية، للتخلص من الجثة.

يذكر أن أناستازيا كانت تعيش مع الضحية و2 آخرين، لكنهما لم يلاحظا أن أناستازيا قتلته، كما كشفت تحقيقات الشرطة أن الجانية والضحية كانا في نزاع طويل الأمد قبل وقوع الحادث الأخير.