مصري يقتل صديقه ويلقي بجثته في النيل بسبب 5 آلاف جنيه

أقدم مصري على قتل صديق عمره بطلقات نارية ثم ألقى بجثته في نهر النيل؛ بسبب خلاف على 5 آلاف جنيه أو ما يعادل 300 دولار، بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وقد تكشفت تفاصيل الواقعة عندما تم تقديم بلاغ إلى أحد أقسام الشرطة، يفيد بتغيب المجني عليه محمد قاسم مصطفى 22 عامًا، وأن هناك شكوكًا جنائية حول اختفائه، لا سيما مع إغلاق هاتفه، ولم تفلح الجهود في التوصل إليه.

وبعد أيام من البحث عن جثة المجني عليه في نهر النيل، ظهرت الجثة طافية في النهر بإحدى المناطق، فتم إخراجها وإيداعها مشرحة مستشفى قنا العام والتصريح بالدفن بعد ذلك.

وتبين أن صديقه مصطفى ويبلغ من العمر 24 عامًا، وراء ارتكاب الجريمة؛ لوجود خلافات مالية بينهما على 5 آلاف جنيه، وقد تم القبض على المتهم الذي اعترف خلال التحقيقات، بأن خلافًا نشب بينه وبين صديقه، وخلال تواجدهما على كوبري دندرة العلوي الواقع على نهر النيل بمدينة قنا، نشبت مشادة حادة بينهما بالأيدي، انتهت باستخدام السلاح وإلقاء المجني عليه في النيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.