وفاة 49 إيرانيًا في ”أربعينية الحسين“ بالعراق

توفي 49 زائرًا إيرانيًا إلى العراق خلال مشاركتهم في مراسم ”أربعينية الحسين“، بينهم 29 شخصًا لقوا مصرعهم نتيجة حوادث السير، بحسب ما أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني، ورئيس لجنة ”زيارة الأربعين“، حسين ذو الفقاري.

وقال ذو الفقاري اليوم الأحد، إنه ”منذ بدء توافد الإيرانيين على العراق للمشاركة في مراسم زيارة الأربعين قبل نحو أسبوع، توفي 49 شخصًا، من بينهم 29 شخصًا بحوادث سير مختلفة في مناطق مختلفة من العراق“.

وأضاف أن ”هناك 51 جريحًا من الإيرانيين يرقدون في مستشفيات داخل العراق، بسبب إصابتهم نتيجة حوادث السير“، مبينًا أن الأوضاع في محافظتي النجف وكربلاء العراقيتين ليست طبيعية بسبب الازدحام.

ويوم أمس، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن عدد الزوار الإيرانيين في العراق بلغ 2.6 مليون شخص لغاية الآن، متوقعة أن يرتفع العدد إلى 5 ملايين زائر يوم السبت المقبل الذي يصادف ”أربعينية الحسين”.

وطالبت الوزارة في بيان صحافي، الزوار الإيرانيين الاستعجال في العودة إلى البلاد كي لا يواجهوا مشكلة في الوصول إلى المنافذ الحدودية“.

من جانبها، طلبت القنصلية الإيرانية في محافظة النجف العراقية، الإيرانيين تأجيل زيارتهم إلى العراق، أو اختصارها بيومين أو ثلاثة أيام كحد أقصى؛ نظرًا للازدحامات غير الطبيعية في مسيرة الأربعينية هذا العام على حد وصفه.