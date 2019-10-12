إسرائيل تنشر مئات الجنود في الداخل الفلسطيني المحتل لمواجهة الجرائم المتصاعدة‎

قررت إسرائيل نشر 620 شرطيًا إضافيًا بشكل دائم في المدن والقرى العربية في الداخل الفسطيني المحتل، بسبب ما قالت إنه تفشي وتصاعد الجرائم التي راح ضحيتها عدة أشخاص ما بين قتيل ومصاب خلال الفترة الماضية.

وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد أردان، إنه تم الاتفاق خلال لقاء مع رؤساء ”القائمة المشتركة“ على أن يعمل وزير الأمن الداخلي على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيزالشعور بالأمن والأمان.

وبحسب قناة ”مكان“ العبرية، تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالقضاء على العنف في الوسط العربي، وتظاهر أمس نشطاء عرب ويهود قبالة منزل أردان ضد ما وصفوه بـ“تقاعس الشرطة في التعامل مع هذه الظاهرة“.

وقررت إسرائيل إطلاق حملة ستقوم بها الشرطة بعد أسبوعين، تسمح للجمهور بإعادة الأسلحة المتواجدة لديه بصورة غير قانونية إلى الشرطة دون عقاب.

يشار إلى أن حملة مماثلة نُظمت قبل عامين في المجتمع العربي لم تحقق الأهداف المرجوة، اذ تمت بعد 10 أيام إعادة 3 مسدسات فقط.

وقال نواب في ”القائمة المشتركة“، إنهم سيتعاونون هذه المرة مع الشرطة وسيدعون المواطنين العرب إلى إعادة الأسلحة التي بحوزتهم، على حد زعم القناة العبرية.

جرائم جديدة

وفي استمرار لمسلسل أعمال العنف وتفاقم الجريمة في المجتمع العربي، أُصيب منذ ساعات، فجر اليوم السبت، 3 أشخاص بجراح وقُتل رابع في حوادث إطلاق نار متفرقة.

ففي الرملة أصيب، صباح اليوم، رئيس الحركة الإسلامية الشيخ علي الدنف بجراح خطيرة، جراء تعرضه لإطلاق النار في شارع الملك سليمان، وتم نقله إلى مستشفى ”آساف هروفيه“ لتلقي العلاج.

وذكرت ”مكان“، أن الشيخ علي الدنف أصيب بسبع رصاصات خلال توجهه لأداء صلاة الفجر في المسجد العمري الكبير، علمًا بأنّ خلفية الحادثة غير واضحة حتى اللحظة.