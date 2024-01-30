تفاصيل العثور على جثة طفلة حديثة الولادة بحمام حانة في بريطانيا

عثرت الشرطة، اليوم الثلاثاء، على أم وضعت طفلة "ميتة" في حمام إحدى الحانات الشهيرة بمقاطعة ويست يوركشاير شمال إنجلترا.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أجرت الشرطة عمليات بحث مكثفة منذ يوم الأحد الماضي عن امرأة؛ بعد العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في حمام إحدى الحانات.

وفي التحقيقات، تبين أنه تم استدعاء المسعفين للحانة نحو الساعة 4:45 من مساء يوم الأحد؛ وذلك بعد العثور على طفلة دون علامات حياة في الحمام.

وقالت الشرطة: "بعد إجراء الفحوصات تبين أن الطفلة ولدت ميتة، وأن الأم ربما فرّت خوفا من الحادثة".

وفي مؤتمر صحفي متلفز أقيم أمس، قال ضابط الشرطة مخاطبا الأم: "لست هنا لاعتقالك، لكنني أريد أن أفهم ما حدث معك بالضبط، والتأكد من حصولك على الرعاية الطبية التي تحتاجينها".

واليوم وبعد العثور على الأم، أكدت الشرطة في منشور عبر "إكس" أنها عثرت على الأم، حيث تم تحويلها لأحد مراكز العناية الطبية؛ للحصول على الرعاية والدعم النفسي اللازمين.