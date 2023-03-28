مقتل شخصين طعنا في المركز الإسماعيلي بلشبونة

قالت الشرطة البرتغالية إن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب آخرون في هجوم بسكين في مركز الطائفة الإسماعيلية في لشبونة، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة، في بيان، أن رجلا مجهول الهوية يحمل سكينا كبيرا هاجم المركز الشيعي في لشبونة قبل الساعة 11 صباحا (11.00 بتوقيت غرينتش) اليوم الثلاثاء.

وأطلقت قوات الشرطة النار عليه بعد رفضه إلقاء السلاح واقترابه من أفراد الأمن وهو يحمل السكين، وألقت القوات القبض عليه ونقلته إلى المستشفى.

وكانت قناة "سي.إن.إن البرتغال" قالت إن المشتبه به في تنفيذ الهجوم يحمل الجنسية الأفغانية.

ولم تؤكد الشرطة البرتغالية حتى الآن جنسية المشتبه به منفذ الهجوم.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن كل شيء يشير إلى أنه "حادث فردي"، مضيفا أن "من السابق لأوانه" تقديم أي تفسير للجريمة.

والطائفة الإسماعيلية أقلية شيعية يتعرض أفرادها لهجمات من جماعات متشددة في بلدان مثل باكستان.