إصابة وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بعملية طعن (فيديو وصور)

هاجم رجل مسلح وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو بسكين، اليوم الخميس، أثناء زيارته لبلدة باندغلانغ في إقليم بانتن بجزيرة جاوة، بحسب ما أظهرت لقطات مصورة من الشرطة والتلفزيون.

Police have arrested a man for trying to attack #Indonesia Security Minister Wiranto with a knife; the minister was injured pic.twitter.com/CFWEHJELgC

وقال ديدي براسيتيو المتحدث باسم الشرطة الإندونيسية في حديث لوسائل الإعلام: ”اقترب شخص منه وهاجمه. وأصيب ويرانتو وقائد الشرطة المحلي بجروح“ مشيرا إلى توقيف رجل وامرأة.

وأضاف أن الجاني اعتُقل وأصيب أحد أفراد الشرطة، ولم يتسن الحصول على تفاصيل أخرى، فيما ذكرت وسائل الإعلام أن الوزير نقل إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.

Wiranto was taken to the nearest local hospital. Looks like there is no life-threatening injury pic.twitter.com/dvjsPZ8saD

— JATOSINT (@Jatosint) October 10, 2019