العراق.. مسلحون يضرمون النار بمكتب قناة فضائية في بغداد

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، إن مسلحين مجهولين أضرموا النيران في مكتب قناة فضائية بالعاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن مسلحين مجهولين اقتحموا مكتب قناة ”دجلة“ الفضائية وأضرموا فيها النيران.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت على إلحاق أضرار بالمكتب.

من جهتها، اتهمت القناة ما أسمتها ”ميليشيات“ (دون توضيحات) بالوقوف وراء الهجوم على مكتب القناة في بغداد.

وكتبت القناة في أنباء عاجلة نشرتها أسفل شاشتها: ”قتلة المتظاهرين يعتدون على مكتب دجلة ببغداد بهدف إسكات صوت الحق“.

وأشارت إلى تعرض مكتب القناة إلى ”اعتداء من قبل ميليشيات“.

وأوضحت القناة أن ”الاعتداء خلف أضرارًا جسيمة واندلاع حريق في المكتب“.

وقناة ”دجلة“ فضائية عراقية تتخذ من عمان في الأردن مقرًا لها، وهي مملوكة للسياسي العراقي السني محمد الكربولي الذي يتزعم كتلة ”الحل“ البرلمانية.

ويأتي الهجوم في خضم احتجاجات عنيفة تشهدها بغداد ومحافظات جنوبية خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى.