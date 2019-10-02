6 مصابين في تحطم مقاتلة أمريكية تعود للحرب العالمية الثانية

أصيب 6 أشخاص، الأربعاء، إثر تحطم مقاتلة تعود للحرب العالمية الثانية، قرب مطار دولي في ولاية كونيتيكت شمال شرقي الولايات المتحدة، حسب مصدر طبي.

ونقلت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية عن شون موهيني، المتحدث باسم مستشفى مدينة هارتفورد عاصمة الولاية، قوله: إنّ ”6 أشخاص كانوا على متن طائرة قاذفة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، تحطمت خارج مطار برادلي الدولي“.

ولم يوضح إن كان الأشخاص الستة يشكلون مجموع ركاب المقاتلة أم لا، كما لم يتضح على الفور سبب تحطم المقاتلة

وأضاف موهيني أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى هارتفورد، وأنّه ”لا يمتلك أي معلومات إضافية عن حالاتهم الصحية لأنهم وصلوا للتو“.

ولفت إلى أن ”المستشفى اتخذ إجراءات لإدارة الأزمة، كما هو معتاد في حالات الطوارئ“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن عن تحطم طائرة طراز ”بي 17″، حيث اندلع حريق تصاعدت منه أعمدة دخان سوداء بالقرب من المطار، في الوقت الذي وصلت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث.

وقال مسؤولون في المطار: إن الطائرة تابعة لمؤسسة ”كولينغز“، وهي مجموعة تعليمية تنظم معرضًا للطائرات الكلاسيكية على أرض مطار برادلي الدولي هذا الأسبوع.