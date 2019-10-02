وفاة امرأة وزوجها في انهيار بناية سكنية غرب الجزائر (فيديو)

تسبب انهيار بناية سكنية، اليوم الأربعاء، في وفاة امرأة وزوجها، بضاحية ولاية وهران، الواقعة على بعد 400 كلم غرب الجزائر.

وفاة جزائرية واختفاء آخرين في انهيار بناية بولاية وهران غربي البلاد وفاة جزائرية وزوجها واختفاء آخرين في انهيار بناية بولاية وهران غربي البلادhttps://cutt.ly/5eyRB1B#إرم_نيوز تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الأربعاء، ٢ أكتوبر ٢٠١٩

وأعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان أن وحداتها ”تدخلت صباحًا، إثر انهيار بناية من بناء فوضوي، فيما يوجد شخصان تحت الأنقاض، وقد تم انتشال جثة امرأة متوفاة“.

وقال شهود عيان إن ”الضحية وزوجها، لقيا مصرعهما تحت الركام في حصيلة شبه رسمية لحد الآن، فيما تجري وحدات الدفاع المدني بحثًا متواصلًا لاستخراج شخصين، يُعتقد أنهما تحت الأنقاض.

وخلفت الواقعة رعبًا لدى الأهالي بالحي السكني المعروف بإنجاز مبانٍ دون ترخيص، عادة ما يلجأ إليها المواطنون ذوي الدخل المحدود، بينما فتحت مصالح الأمن الجزائري تحقيقًا موسَّعًا لكشف الملابسات.