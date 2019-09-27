جريمة الشرف.. السجن مدى الحياة لقاتل شقيقته قنديل بلوش

المصدر: أ ف ب

دانت محكمة باكستانية، اليوم الجمعة، شقيق نجمة مواقع التواصل الاجتماعي قنديل بلوش بجريمة قتلها، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي عام 2016، خنقت بلوش حتى الموت على يد شقيقها؛ ”دفاعًا عن الشرف“، إذ كانت تنشر صورًا ذاتية لها وتسجيلات، اعتبرها الجاني استفزازية.

وألقي القبض على الفاعل محمد وسيم، وبعد أيام قال خلال مؤتمر صحفي إنه غير نادم على ما فعله وإنه ”بالطبع“ قتل شقيقته؛ لأن سلوكها أصبح ”غير مقبول“.

وقال ساردار محمود محامي الدفاع الموكل بقضية وسيم، في محكمة مدينة مولتان، شرق باكستان، إن موكّله وجد مذنبًا وحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وفي وقت سابق، قالت أنوار ماي والدة بلوش إنها تأمل بأن تتم تبرئة ابنها، موضحة ”أنه بريء، هي كانت ابنتي وهو ابني“.

وتصدرت جريمة قتل قنديل بلوش العناوين حول العالم، وساهمت في تجديد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات ضد ما يسمى بـ“جرائم الشرف“، التي عادة ما تكون ضحاياها نساء ويفلت مرتكبوها من العقاب.

وبعد 3 أشهر على هذه الجريمة، أقر البرلمان قانونًا جديدًا يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على مرتكبي جرائم الشرف.