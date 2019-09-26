العثور على الطالب السعودي ”مفقود أضم“ متوفّى في منطقة جبلية

عثرت الأجهزة الأمنية في محافظة ”أضم“ السعودية على المفقود الشاب وحيد بن حمدان العزيزي، متوفّى بعد أن فقد منذ أكثر من 3 أسابيع.

وعثر على العزيزي، البالغ من العمر 19 عامًا، أمس الأربعاء، متوفى في جبل تابع لمركز الجائزة بالمحافظة، فيما لا تزال التحقيقات جارية بملابسات الوفاة.

ووجد أحد الأشخاص بنطال المفقود وهاتفه الجوال في منطقة جبلية، مساء أمس، فقام بإبلاغ الجهات الأمنية التي حضرت إلى الموقع وعثر على الشاب المفقود ميتًا، حسب صحيفة ”سبق“ السعودية.

وكان وحيد العزيزي خرج من منزل أسرته في حي العزيزية بمحافظة أضم قبل أكثر من 3 أسابيع، ولم تعرف أسرته وجهته، مؤكدة أنه يدرس في الصف الثالث الثانوي، ويعاني ”اعتلالات نفسية“، وكان يحمل جواله أثناء خروجه، لكنه ظلَّ مغلقًا.