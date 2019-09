حريق هائل بمصنع للكيماويات في فرنسا‎ (فيديو)

نشب حريق كبير في مصنع كيميائي بمدينة روان (شمال غرب فرنسا) صباح الخميس، بينما طلبت السلطات من سكان المنطقة البقاء في بيوتهم، في إجراء احتياطي.

وأعلن رئيس إدارة منطقة النورماندي، بيار أندريه دوران، أنه تم إخلاء شريط عرضه 500 متر حول موقع مصنع لوبريزول الذي ينتج مواد تشحيم ويعتبر خطيرًا، موضحًا أنه لم تسجل أي إصابات.

وأضاف ”دوران“ أن الحريق اندلع في مصنع Lubrizol للمواد الكيميائية المتخصصة، عند منتصف الليلة الماضية.

كما أشار إلى أن المدارس ستبقى مغلقة، بينما تغطي ”سحابة كبيرة من الدخان المنطقة“ التي يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

Images of the fire in the chemical plant in #Rouen #France

pic.twitter.com/KCUXgEmgYl

— nonouzi (@Gerrrty) September 26, 2019