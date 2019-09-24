الجزائر.. وفاة 8 أطفال رضع في حريق بمستشفى ولادة (صور وفيديو)

كشفت مصادر طبية في الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 8 أطفال على الأقل في حريق ضخم شب بأحد مستشفيات الولادة وسط غرب البلاد.

وأفادت ”مصالح الحماية المدنية“، في بيان لها، أن الحصيلة النهائية، لحريق ”مستشفى الأم والطفل“، في ”الوادي“، بلغت 8 أطفال حديثي الولادة.

وأشار البيان إلى أن 3 من الرضع لقوا حتفهم بعد إصابتهم بحروق مختلفة، فيما فارق 5 رضع آخرين الحياة بعد تعرضهم للاختناق بفعل الدخان المتصاعد في المكان.

وذكر البيان أن الحريق نشب في حوالي الساعة الثالثة و52 دقيقة من صباح اليوم الثلاثاء، وأنه تم انقاذ 76 شخصاً، منهم 11 رضيعاً.

وقال وزير الصحة الجزائري محمد ميراوي، إنه قرر فتح تحقيق عاجل في الحادث المأساوي وانتقل بنفسه إلى مكان الحريق لمعاينة الوقائع ومعرفة ملابسات ما حصل.

وأوضح أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجهاز الكهربائي الطارد للبعوض هو أول أسباب نشوب الحريق في قسم الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى“.

وألغى الوزير مراسيم تسلم الجزائر شهادة القضاء على المالاريا، لغرض التنقل إلى محافظة الوادي 800 كم جنوبي البلاد، وسط موجة حزن واستنكار للواقعة المأساوية.

من جهته قال النقيب نسيم برناوي المكلف بالإعلام في المديرية العامة للحماية المدنية: ”للأسف توفي ثمانية أطفال رضع، بعضهم من الحروق وآخرون من جراء الاختناق بالدخان“.

ورجح في تصريح له عقب الحادث أن يكون تماس كهربائي هو السبب في اشتعال المستشفى، بحسب قناة ”النهار“ الجزائرية.