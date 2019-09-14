مصرع سائح ألماني إثر سقوطه من أعلى شلالات في المغرب (فيديو وصور)

لقي سائح ألماني مساء اليوم السبت، حتفه بشلالات ”أوزود“ ضواحي مدينة ازيلال في المغرب، بعدما تجاوز علامة تمنع العبور.

وتتضارب الأنباء حول إقدام السائح على الانتحار أو انزلاقه، بعد أن وضع قدمه على صخرة مبللة ما أدى إلى سقوطه من أعلى الشلال.

وتداول النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قيل إنه للحظة وقوع السائح، حيثُ يبدو فيه وكأنه يقوم بمغامرة، تحت تشجيع البعض وتحذيرات البعض الآخر.

وذكرت مواقع محلية، أن السائح الشاب لم يفارق الحياة فور سقوطه، بل بقي يحتضر لفترة ثم توفي قبل وصول سيارة الإسعاف، قبل نقل جثمانه إلى المستشفى ليخضع للتشريح، وقد فتحت مصالح الدرك في المنطقة تحقيقًا حول ملابسات الحادثة.

وتعتبر شلالات ”أوزود“ من المناطق السياحية المعروفة في المغرب، وتلقى إقبالًا متزايدًا خصوصًا في فصل الربيع، ونادرًا ما تقع بها حوادث مشابهة.