حكومة الكونغو تخفض عدد قتلى حادث قطار إلى 15

أعلنت حكومة الكونغو، اليوم الجمعة، أن عدد القتلى في حادث خروج قطار بضائع عن القضبان في إقليم تنجانيقا بجنوب شرق الكونغو الديمقراطية جرى تعديله إلى 15 شخصًا.

وكان وزير الشؤون الإنسانية ”ستيف مبيكاي“ أعلن، أمس الخميس، بعد وقوع الحادث أن 50 شخصًا لقوا حتفهم، ثم أعلن زوي كابيلا حاكم الإقليم أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30.

وقال مبيكاي اليوم الجمعة: إن ”الأجهزة الإدارية بوزارته خلطت بين عدد القتلى والعدد الإجمالي للضحايا وبينهم المصابون“.

وأضاف: ”فيما يتعلق بعدد القتلى كانت هناك عدة روايات، لكننا تأكدنا من شركة السكك الحديدية الوطنية أن 15 شخصًا قتلوا وأصيب 30“.

وتنتشر حوادث النقل في الكونجو الديمقراطية بسبب تداعي البنية التحتية وغياب القوانين التنظيمية.

وقالت شركة السكك الحديدية، الخميس، إنها لا تستطيع تحديد أسباب الحادث في الوقت الراهن.