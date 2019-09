سيارة مسرعة تقتل شخصًا فرّ من مشاجرة جماعية بالسعودية (فيديو)

View this post on Instagram

وثق مقطع فيديو في السعودية، عملية دهس مروعة لمن قيل إنه وافد أجنبي فرَّ من مشاجرة جماعية قرب الطريق، ليرتفع بفعل الاصطدام لمسافة عالية ويسقط على الطريق دون حراك. وقال مدونون سعوديون، في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشاجرة وقعت على طريق "عسفان – جدة" صباح يوم أمس الثلاثاء بين وافدين أجانب. وذكرت تقارير محلية، أن السلطات الأمنية "ألقت القبض على جميع المشاركين في المشاجرة". ولم يُعرف بعد مصير الشخص الذي تعرض للدهس، وما إذا كانت هناك إصابات بين بقية المتشاجرين. ووجد مقطع الفيديو، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط دعوات لضبط الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والقوانين المحلية في بلد يستضيف نحو 13 مليون أجنبي من مختلف الجنسيات.