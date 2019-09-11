سيارة مسرعة تقتل شخصًا فرّ من مشاجرة جماعية بالسعودية (فيديو)

وثق مقطع فيديو صوره أحد العابرين لطريق سريع في السعودية، عملية دهس مروعة لمن قيل إنه وافد أجنبي فرَّ من مشاجرة جماعية قرب الطريق، ليرتفع بفعل الاصطدام لمسافة عالية ويسقط على الطريق قتيلا.

وقال مدونون سعوديون، في مواقع التواصل الاجتماعي، إن المشاجرة وقعت على طريق ”عسفان – جدة“ صباح يوم أمس الثلاثاء بين وافدين أجانب.

وذكرت تقارير محلية، أن السلطات الأمنية ”أن الشخص الذي صدمته السيارة توفي، وأن الأمن ألقى القبض على جميع المشاركين في المشاجرة، وهم من الجنسية الإثيوبية“.

ووجد مقطع الفيديو، تداولًا لافتًا في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، وسط دعوات لضبط الوافدين المخالفين لنظام الإقامة والقوانين المحلية في بلد يستضيف نحو 13 مليون أجنبي من مختلف الجنسيات.