رجل ينجو بأعجوبة بعد اختراق رمح رأسه من الناحيتين (صور)

في حادث غوص غريب، نجا رجل بعد أن أصاب رأسه ببندقية رماح بحرية، ليخترق الرمح المعدني دماغه بالكامل ويبرز من الطرف الآخر.

نجا كوني هالويل من مدينة ”أومكوماس“ في جنوب أفريقيا، من الموت بأعجوبة، بعد أن أصاب رأسه رمح معدني طويل، أطلقه على نفسه دون قصد.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، كان الغواص الأخرق يلتقط معدات الغوص، ويستعد للسباحة للشاطئ، عندما أطلق بندقية الرماح التي يستخدمها لصيد الأسماك الكبيرة، على رأسه.

وقع الحادث بالقرب من شاطئ ”سكوتبورغ“ في جنوب أفريقيا، في 31 آب/أغسطس الماضي، واخترق الرمح المعدني رأسه من الجانب الأيمن إلى الأيسر.

وبعد إصابته، هرع كوني إلى الشاطئ، حيث ساعده السكان المحليون، وتمكن أحدهم من قص الرمح المعدني بمنشار كهربائي، حتى لا تؤدي حركته لضرر إضافي في المخ.

ومن جانبهم، اعتنى حراس الشاطئ بالرجل حتى وصل المسعفون ونقلوه جوًا إلى مستشفى ”كينجزواي“ في مدينة ”ديربان“.

لحسن الحظ، لم يعاني الرجل المحظوظ من أي أضرار مستديمة، وكشف أطباء المستشفى أنه يتعافى، وعلى الرغم من أن الرمح مر خلف مقلتي عينيه، لا يزال كوني يستطيع الرؤية.

ومن جانبه، نشر كوني مقطع فيديو يشكر فيه من ساعدوه وتمنوا له الشفاء، وقال: ”أنا بخير وأتعافى، وأتطلع إلى رؤيتكم يا رفاق قريبًا. بارك الله فيكم“.