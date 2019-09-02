أنباء عن قتلى في حريق سفينة بكاليفورنيا

ذكر تقرير لتلفزيون محلي أن عدة أشخاص لقوا حتفهم جرّاء حريق شب على متن سفينة قبالة ساحل جنوب كاليفورنيا، اليوم الإثنين، لكن قوات خفر السواحل الأمريكية لم تؤكد وقوع قتلى، وقالت إنه جرى إنقاذ 5 من بين 34 شخصًا كانوا على متن السفينة.

وقال أيدن كوني المسؤول في خفر السواحل عبر الهاتف: ”لا نستطيع تأكيد ما إذا كانت هناك وفيات“.

وأضاف أن ”العملية لا تزال جارية، ولا توجد لدي معلومات بشأن 29 شخصًا لم يتم إنقاذهم بعد. وأحدث معلومات لدينا هي أنهم ما زالوا على ظهر السفينة“.

وقالت قوات خفر السواحل: إن ”الخمسة الذين جرى إنقاذهم، وأصيب أحدهم بجروح طفيفة، من أفراد طاقم السفينة التي اشتعلت النيران بها قرب جزيرة سانتا كروز“.

ونقلت محطة (كيه.تي.إل.إيه) التلفزيونية في لوس أنجلوس عن إدارة الإطفاء في مقاطعة فينتورا قولها: إن عدة أشخاص لقوا حتفهم.