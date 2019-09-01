الكويت.. القبض على هندي سرق من كفيله ساعات قيمتها 2 مليون دولار

أقدم عامل هندي على سرقة صندوق ساعات ثمينة تعود ملكيتها لكفيله الكويتي وتزيد قيمتها عن مليوني دولار أمريكي، لكنه لم يهنأ بها، بعد كشف أمره من خلال كاميرات المراقبة المثبتة في ”شاليه كفيله“.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية، أن المواطن الكويتي اكتشف سرقة صندوق خاص به يحتوي على 5 ساعات ثمينة قيمتها الفعلية 600 ألف دينار ”حوالي 2 مليون دولار“.

وأضافت أنه وعلى الفور، قام بالاتصال بعمليات وزارة الداخلية الكويتية مقدّما ًبلاغا ًبخصوص السرقة، فتم توجيه رجال مخفر الزور إلى الشاليه الذي حصلت فيه السرقة، حيث استمع الأمنيون إلى إفادة المواطن والذي أبلغهم بوجود كاميرات مراقبة في أرجاء المكان كافة.

وعاد رجال الأمن للتسجيلات الخاصة بكاميرات المراقبة، فشاهدوا عاملًا في الشاليه ذاته يحمل بين يديه صندوق الساعات ويتلفّت يمينًا ويسارًا قبل أن يخرج به من المكان، ثم عاد وكأنه لم يفعل شيئًا مُعتقدًا أنه ظفر بالساعات الثمينة.

وأفاد المصدر بأنه ”تم القبض على العامل، وهو من الجنسية الهندية، وبالتحقيق معه اعترف بفعلته وأرشد عن الساعات المسروقة من كفيله، وتم تسجيل قضية سرقة بحق المتهم وجارٍ إعادة الساعات إلى صاحبها، الذي أحضر فواتيرها الأصلية وسلّمها إلى رجال الأمن لإثبات ملكيته لها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اللص“.