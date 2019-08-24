الكويت.. سجن طبيب فلسطيني تسبب بوفاة الطفل عبد العزيز الرشيدي

أمرت سلطات التحقيق في الكويت بسجن الطبيب الفلسطيني المتهم بالتسبب بوفاة الطفل عبد العزيز نواف الرشيدي، بعد التحقيق بحادثة وفاة الطفل قبل يومين في مستوصف الفحيحيل التخصصي عقب إعطائه حقنة تخدير من قبل الطبيب أدت إلى تشنجه ووفاته.

وصدر الأمر بسجن الطبيب لمدة 10 أيام على ذمة قضية (قتل خطأ) وترحيله إلى السجن، وذلك عقب إيقافه عن العمل ومنعه من السفر للتحقيق معه، والتأكد من مدى مسؤوليته عن وفاة الطفل، وفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتُوفي الطفل عبد العزيز البالغ من العمر 7 سنوات، عقب دخوله المستوصف التخصصي في الفحيحيل مع والدته لعلاج أسنانه، وبعد إعطائه حقنة تخدير من قبل الطبيب الفلسطيني ( 32 عامًا)، تشنج الطفل وتوفي بعدها بلحظات، وفق ما ذكره الناشطون.

وكان وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، قد أمر بتشكيل لجنة تحقيق بحادثة وفاة الطفل للتأكد من أسباب الوفاة، ومدى مسؤولية الطبيب الفلسطيني الذي قام بإعطاء حقنة التخدير.

وأثارت حادثة الوفاة هذه استياءً نيابيًا وشعبيًا تجاه وزارة الصحة الكويتية، عقب تكرار حوادث الأخطاء الطبية خلال السنوات القليلة الماضية والتي تم تشكيل لجان تحقيق فيها، وسط مطالبات دائمة بمحاسبة المقصرين وتشديد العقوبات بحقهم، فضلًا عن مطالبة البعض الآخر باستقالة وزير الصحة.