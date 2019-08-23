سجناء يحطمون جدران زنازينهم بـ“ملاعق بلاستيك“ويهربون (فيديو)

حطّم نحو 19 سجينًا مدانًا بجرائم خطيرة، من بينها القتل، جدران زنازينهم باستخدام أدوات مائدة بلاستيكية، حيث فروا منها إلى جناح كامل استولوا عليه في سجن وينتشستر جنوب بريطانيا.

وظهر السجناء في فيديو نشرته صحيفة ”ديلي تلغراف“ البريطانية، اليوم الجمعة، وهم يمارسون أعمال شغب، وفي مقطع آخر وهم يحتفلون بتحطيمهم جدار السجن.

ولاقت الحادثة التي وقعت، الثلاثاء الماضي، اهتمامًا كبيرًا بين وسائل الإعلام البريطانية، لسهولة هدم جدران سجن وينتشستر المتهالك، والذي يعود بناؤه إلى العصر الفيكتوري في العام 1846م.

بدورها علّقت مصلحة السجون، بأنها ستدفع لحصول المتورطين في الفوضى داخل السجن، على أقصى عقوبة ممكنة.

وشددت، وفقًا لصحيفة ”ذي تايمز“ البريطانية، على اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين وتحديث السجون الفيكتورية، وذلك بميزانية تصل إلى 2.5 مليار جنيه إسترليني، لإنشاء 10 آلاف سجن جديد، واستثمار 100 مليون جنيه إسترليني لتعزيز الأمن والسلامة داخلها.