نجاة عائلة كويتية من الموت بعد حريق سيارتها (فيديو)

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نجت عائلة كويتية مكونة من أم وأبنائها من موت محقق بعد اندلاع النيران في سيارتهم في أحد المنافذ الحدودية، قبل تدخل رجال الأمن وإخماد النيران. وتداول النشطاء مقطع فيديو للسيارة المحترقة أثناء قيام رجال الأمن بإخماد النيران المندلعة فيها، دون أن تصاب العائلة بأيّ أذى، وذلك أثناء تواجدهم في منفذ النويصيب الحدودي بين الكويت والسعودية.…