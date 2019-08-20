نجاة عائلة كويتية من الموت بعد حريق سيارتها (فيديو)

نجت عائلة كويتية مكونة من أم وأبنائها من موت محقق بعد اندلاع النيران في سيارتهم في أحد المنافذ الحدودية، قبل تدخل رجال الأمن وإخماد النيران.
وتداول النشطاء مقطع فيديو للسيارة المحترقة أثناء قيام رجال الأمن بإخماد النيران المندلعة فيها، دون أن تصاب العائلة بأيّ أذى، وذلك أثناء تواجدهم في منفذ النويصيب الحدودي بين الكويت والسعودية.
وتفاعل النشطاء مع المقطع المصوّر، مشيدين بدور رجال الأمن الذين سارعوا إلى إخماد النار لمنع امتدادها وإنقاذ العائلة من الموت.
فيديو / نجاة عائلة كويتية مكونة من مواطنة وأبنائها من كارثة بعد احتراق سيارتهم في منفذ النويصيب. pic.twitter.com/0SJv8QEUTM
— المجلس (@Almajlliss) August 20, 2019