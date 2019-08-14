السعودية.. العثور على جثة مفقود ”الخرج“ بعد اختفائه في ظروف غامضة

عثرت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية على جثة الشاب المفقود، ناصر بن هذال السبيعي، بمنطقة ”الأخوين“ بمحافظة الخرج، بالقرب من مركبته، وذلك بعد مرور 13 يومًا على فقدانه، وفق صحيفة ”سبق“ المحلية.

وكان ذوو ”السبيعي“ (38 عامًا) الذي اختفى في ظروف غامضة، ناشدوا رجال الأمن العثور عليه، بعد أن كان متجهًا من محافظة الخرج إلى التوضحية، قبل نحو أسبوعين، وفقِد الاتصال به منذ ذلك الحين.

وخرج ”السبيعي“ بمركبته وهي من نوع ”هونداي سوناتا“، قبل أن يتم العثور عليه بالقرب من منطقة الأخوين بمحافظة الخرج، متوفى بالمنطقة ذاتها.

ولم تكشف الجهات المعنية المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات وفاة ”السبيعي“ ما إنْ كانت قضاءً وقدرًا أم تحمل شبهة جنائية.