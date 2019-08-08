سيدة كادت لزوجها عند الشرطة فعاقبها بشكل لا يصدق

هشّم هندي أنف زوجته، بعدما أبلغت الشرطة أنه رمى عليها الطلاق 3 مرات، وهو ما يُعد مخالفًا للقانون في الهند، بعد تجريمه مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الزوجة اتصلت بالشرطة، وأخبرتهم أن زوجها رمى عليها الطلاق 3 مرات، وعندما وصلت الشرطة لمنزلهما في مدينة سيتابور بولاية أوتار الهندية، لحل المشكلة بينهما، وجدت أنّ الزوجة قد تعرضت لسحق أنفها من قبل الزوج الغاضب، ونقلت على المستشفى لتلقي العلاج.

واتهمت عائلة الزوجة، الزوج وعائلته بأنه قطع أنفها بآلة حادة، واعتدوا عليها بالضرب؛ لأنها أبلغت الشرطة بأنه رمى الطلاق عليها، ولم تسحب شكواها، حتى يتم ملاحقته قانونيًا.

يُذكر أن البرلمان الهندي أصدر نهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، مشروع قانون يحظر الطلاق الإسلامي ”الفوري البائن“ (الطلاق بالثلاثة) ويجعله جريمة جنائية يُعاقب من يرتكبها بالسجن ثلاث سنوات.

ويعرف الطلاق البائن، في الهند، بأنه ”الطلاق الثلاثي“ أو الطلاق بالثلاثة. وجرّم القانون الجديد كل أشكال الطلاق البائن بهذه الطريقة، سواء حلف الزوج يمين الطلاق مباشرة أمام زوجته أو من خلال رسالة نصية أو حتى بالبريد الإلكتروني.

وقضت المحكمة العليا، بحظر هذا الطلاق، العام 2017، وقالت إنه ممارسة غير دستورية.

وبموجب القانون الجديد، فإن عقوبة الرجال الذين يخالفونه قد تصل إلى السجن 3 سنوات.