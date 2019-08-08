انتحار وافدة آسيوية شنقًا في الكويت

أقدمت وافدة آسيوية في منطقة الفروانية بالكويت على الانتحار شنقًا على سلم عمارة، في حادثة تعتبر الخامسة في البلد الخليجي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية، فقد انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادثة بعد تلقيهم بلاغًا بانتحار وافدة آسيوية من على سلم عمارة سكنية.

وتبين أن الوافدة المنتحرة لا تحمل إثبات شخصية، وتم رفع الجثة بعد تبصيمها للتعرف على هويتها.

وباشرت الأجهزة المختصة إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للوقوف على أسباب الانتحار للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وشهدت الكويت في الأسابيع القليلة الماضية بضع حالات انتحار لمواطنين ووافدين في مناطق مختلفة، في البلد الخليجي الذي يقطنه أكثر من أربعة ملايين نسمة تشكل فيه نسبة الوافدين أكثر من الثلثين.