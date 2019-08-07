احتواء ”أزمة سكن“ لـ380 حاجًا جزائريًا في السعودية (صور)

احتج حجاج جزائريون، اليوم الأربعاء، على ما وصفوه بـ“مماطلة“ البعثة في التكفل بهم خلال وصولهم برًّا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، قبل أن تتدخل السلطات الجزائرية لاحتواء ”أزمة سكن“.

وقال حجاج محتجون إن 380 حاجًا جزائريًا رفضوا الالتحاق بغرفهم في أحد الفنادق في مكة المكرمة، ”بسبب تدني أوضاع الفندق وعدم توافر الشروط والظروف اللازمة للإقامة“، وفق تصريحاتهم.

وأمهلت وزارة الحج السعودية بعثة الحج الجزائرية 7 ساعات للتكفل بحجاجها، قبل التكفل بهم وتغريم السلطات الجزائرية لقاء عدم تكفلها بالحجاج المتوافدين على البقاع المقدسة.

وأقدم الغاضبون على افتراش أمتعتهم خارج الفندق، إلى حين تسوية القضية وتأجير فندق آخر يحظى بقبول المحتجين، الذين نددوا بأعضاء بعثة بلادهم إلى موسم الحج، وطالبوا بالتحقيق معهم على سوء المعاملة والإهمال، بحسب شكاويهم.