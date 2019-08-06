وفاة زوجين سقطا من جسر حديدي أثناء تبادلهما القبلات والأحضان (فيديو)

انتهت قبلات وأحضان تبادلها زوجان من على جسر بيت لحم الشهير في مدينة كوسكو جنوب شرق البيرو، بحادث مأساوي، حيث سقطا من أعلاه، وفارقا الحياة.
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قبلات وأحضان تبادلها زوجان من على جسر بيت لحم الشهير في مدينة كوسكو جنوب شرق البيرو، تنتهي بحادث مأساوي، حيث سقطا من أعلاه، وفارقا الحياة، وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية. . #إرم_نيوز #جسر #وفاة #بيرو #حادث #موت #أخبار #قبلات #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news
وأظهرت كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة انغماس هيكتور فيدال 36 عامًا، وزوجته مايبث إسبينوزا 34عامًا، في العناق والقبلات، من أعلى الجسر البالغ ارتفاعه 50 قدمًا، حيث ظهرت الزوجة وهي تضع ظهرها على سور الجسر ومن ثم تجلس فوقه، ثم عانقت زوجها، بينما كانت المركبات تمر على الطريق أسفلهما.
ولفت الزوجة ساقيها على خاصرة زوجها، ليضع الأخير ذراعيه حول كتفيها، ولكن في غضون ثوان فقدت الزوجة توازنها وبدأت في التراجع لخلف الجسر، ثم تشبث الزوجان ببعضهما البعض، في محاولة يائسة حتى لا يسقطا، ولكنهما سقطا أرضًا، حيث أبلغ المارة الطوارئ، ونقلا للمستشفى، ليعلن وفاتهما.
ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن كلا الزوجين من متسلقي الجبال، حيث انتقلا إلى كوسكو للعمل كمرشدين سياحيين، وأثناء وقوع الحادث، فجر السبت الماضي، توقفا على الجسر لتبادل القبلات، بعد مغادرتهما لملهى ليلي قريب.