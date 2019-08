وفاة زوجين سقطا من جسر حديدي أثناء تبادلهما القبلات والأحضان (فيديو)

View this post on Instagram

قبلات وأحضان تبادلها زوجان من على جسر بيت لحم الشهير في مدينة كوسكو جنوب شرق البيرو، تنتهي بحادث مأساوي، حيث سقطا من أعلاه، وفارقا الحياة، وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية. . #إرم_نيوز #جسر #وفاة #بيرو #حادث #موت #أخبار #قبلات #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news