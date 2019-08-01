مصرع أسرة كاملة من 5 أفراد اختناقًا بالغاز في الجزائر

لقيت أسرة كاملة مصرعها (الأب والأم و3 بنات)، اليوم الخميس، اختناقًا بالغاز المتسرّب من سخان الحمام شرق الجزائر، بحسب مديرية الدفاع المدني التي أكدت أن الجهات الأمنية باشرت التحقيقات في الواقعة الأليمة.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان مقتضب، إن الضحايا الذين وُجدوا متوفين داخل شقتهم السكنية في محافظة ڨالمة، هم: الأب (40 سنة) ويعمل مدرسًا للقرآن في أحد مساجد المدينة الشرقية، وزوجته وبناته.

ويحتدم الجدل في الجزائر، بسبب انتشار ارتفاع حوادث الوفيات والتي عادةً ما تكون خلال الشتاء بسبب مأساة المدافئ، ولكن عودة الوفيات اختناقًا بالغاز صيفًا تضاعف المأساة، بحسب مراقبين.

ودعا بوبكر خريسي، عضو جمعية حماية المستهلك، السلطات الجزائرية إلى“بحث سبل مكافحة اختناقات غاز أول أكسيد الكربون، بعد تعدد حوادث أليمة لم تعد مقتصرة على فصل الشتاء بل تجاوزته إلى فصل الصيف“.