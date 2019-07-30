بالفيديو.. حادث مرور تسبب به شاب متهور يثير ردود فعل غاضبة في السعودية

أثار حادث مرور تسبب به شاب متهور، في منطقة جازان، جنوب السعودية، بردود فعل غاضبة في المملكة، ومطالب بفرض عقوبات رادعة على مخالفي قوانين المرور في بلد يسجل أرقاماً عالية بحوادث المرور والوفيات والإصابات الناتجة عنها.

وكان أحد العابرين لطريق يربط محافظة صبيا بمدينة جازان، قد وثق بواسطة كاميرا مثبتة في سيارته فيما يبدو، حادث مرور مروع وقع على الطريق عندما اصطدم قائد مركبة تسير بسرعة جنونية بمركبة أخرى، ما تسبب بانحرافها نحو الطرف الآخر للطريق والاصطدام بعمود إنارة في منتصفه، ومن ثم الارتطام بمركبة تسير في الطريق.

وتم تداول الفيديو بشكل جنوني في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات كثيرة عن مصير السيارة التي تعرضت للاصطدام والانحراف نحو الطريق المقابل، فيما طالب كثير من السعوديين بسن تشريعات تردع متهوري القيادة لأن أخطارهم تتجاوزهم على حد قول كثير من المغردين السعوديين في موقع ”تويتر“.

ونجحت شرطة منطقة جازان في القبض على السائق المتهور، والذي يبلغ من العمر 24 عاماً، فيما كشفت الصحافة المحلية أن أسرة مكونة من أب وأم وابنتين (4 و6 سنوات) من ذوات الاحتياجات الخاصة، كانوا عائدين من المستشفى عندما تعرضت سيارتهم للاصطدام من السائق المتهور.

تم القبض على السائق المتهور الذي تسبب في إصابة 4 أشخاص وتضرر عدة مركبات على طريق #صبيا .. #جازان pic.twitter.com/lOzb4WQ01V — محمد الهذلي ???????? (@Mal_hothaly) July 29, 2019

ورغم أن الحادث لم يتسبب بوفيات، وتم نقل جميع المصابين فيه إلى المستشفى، إلا أن ردود الفعل عليه تواصلت منذ وقوعه صباح يوم أمس الاثنين، وسط مطالب بفرض عقوبات مشددة عليه لكونه كاد يتسبب بكارثة على حد قول البعض.

هذا اللي لقالوا لك مبلي???? يمشي بكل حذر وماسك طريقه ويجي متهور ويبلاه بعمره .???? الله يهديهم — سمر الربيعان (@Sumarr71) July 29, 2019

ويقول كثير من المدونين السعوديين، إنهم ملتزمون بقواعد السير في البلاد، لكنهم يتخوفون على الدوام من التعرض لموقف مشابه للحادث الأخير مع وجود متهورين في القيادة لا تردعهم القوانين الحالية.

القبض على متهور واحد يحل مشكلة واحدة. ولكن ماذا بشأن المشكلة العامة. التهور في القيادة ظاهرة قديمة ولكنها زادت حدتها مؤخرا وأصبح ضررها متعدي على الناس الأبرياء في الطرقات. وهذه المشكلة لن تحل بالأدوات القديمة. تحتاج ضوابط مختلفة — محمد بن عايض اللميع (@AboAyedh) July 29, 2019

وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 30 مليونًا، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم، وبحسب الإحصائيات يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور 15 إلى 20 شخصًا يوميًا في عموم المملكة، بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المختصة من خلال سن تشريعات صارمة لمخالفي قواعد المرور وتحسين الطرقات وتوسعتها وتنظيم حملات توعية في المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة.