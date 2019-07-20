محاولة قتل الممثل الصيني الشهير ”سيمون رن“ أمام جمهوره (فيديو)

تعرض الممثل والمنتج الصيني المولود في هونغ كونغ، سيمون يام، لمحاولة قتل خلال جولة دعائية كان يقوم بها في مدينة زونغشان في مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين.

وتشير التفاصيل إلى أن سيمون صدم عشاقه وآلاف الصينيين المتابعين لموقع التواصل المحلي ”ويبو“، بفيديو يصور الاعتداء عليه من طرف رجل مجهول، اقترب منه بهدوء على المنصة وبدأ يطعنه في بطنه بقوة بوساطة سكين.

لكن الممثل النجم في بلده، ابتعد قليلًا عن المعتدي، الأمر الذي مكّنه من تفادي بعض الضربات، حتى تدخل الحراس وأفراد من الجمهور، وألقوا القبض على المعتدي.

وصرحت الشركة المكلفة بمصالح سيمون يام، أنه خضع لعملية جراحية ناجحة على مستوى المعدة وأعضاء أخرى، وأن حياته لم تعد في خطر.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الاعتداء.

ويعتبر ”يام تات واه“ المعروف بسيمون يام ، من الوجوه الآسيوية المعروفة خاصة في هونغ كونغ ، ولديه أكثر من 200 عمل في السينما والتلفزيون، كما أنه منتج ومخرج أفلام، وكانت له تجربة في هوليود العام 2003 في فيلم من نوع الفانتازيا بعنوان: “ Lara Croft Tomb Raider : Le berceau de la vie“.