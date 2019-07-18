قتلى وجرحى بحريق استوديو لأفلام الكرتون باليابان (فيديو وصور)

قتلى وجرحى بحريق استوديو لأفلام الكرتون باليابان (فيديو وصور)

المصدر: رويترز

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان نقلاً عن الشرطة، إن حريقًا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية اليوم الخميس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأضافت الهيئة، أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد، وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد ذكرت في وقت سابق، أن حريقًا نشب في ستوديو كيوتو للرسوم المتحركة حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحًا وتسبب في إصابة أكثر من 30 شخصًا منهم عشرة فقدوا الوعي.

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