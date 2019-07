قتلى وجرحى بحريق استوديو لأفلام الكرتون باليابان (فيديو وصور)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في اليابان نقلاً عن الشرطة، إن حريقًا شب في استوديو لأفلام الرسوم المتحركة بمدينة كيودو اليابانية اليوم الخميس وأسفر عن سقوط عدد من القتلى.

وأضافت الهيئة، أن السلطات تحقق لمعرفة إن كان الحريق قد نجم عن هجوم متعمد، وقالت إن الشرطة لم تصرح بعدد القتلى.

#UPDATE At least 10 people presumed dead in suspected arson at the Kyoto anime studio in Japan: Kyodo #京アニ火災 pic.twitter.com/yco5kBsEaR

