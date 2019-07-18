الأردن.. اندلاع حريق في المسجد الحسيني التاريخي وسط عمان (فيديو)

شب حريق مساء الأربعاء في المسجد الحسيني التاريخي بالعاصمة الأردنية عمان.

وذكرت إدارة الإعلام في الدفاع المدني، أن كوادر الإطفاء أخمدت حريقًا محدودًا في الطابق الثاني من المسجد الحسيني والذي يحتوي على مكتبة.

وأكدت إدارة الإعلام أن الحريق لم تنتج عنه أية إصابات في الأرواح، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة ”رؤيا“ المحلية.

وقال المهندس عبداالله العبادي أمين عام وزارة الأوقاف الأردنية، إن سبب حريق المسجد الحسيني هو تماس كهربائي بسبب الحمل الزائد من أجهزة التبريد، وهو ما أكده أيضًا مدير أوقاف عمان الأولى إبراهيم أبو نوار.

وأضاف العبادي أن الأضرار التي لحقت بالمسجد جراء الحريق بسيطة جدًا.

والمسجد الحسيني هو أقدم مساجد العاصمة الأردنية عمّان، أسسه عبد الله الأول بن الحسين عام 1923، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الشريف حسين بن علي.